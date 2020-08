Portugal compra radares que controlam a velocidade média na estrada

A aquisição implica um concurso internacional e o presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Rui Ribeiro, já admitiu que os primeiros estejam a funcionar no final de 2021.

Com os novos aparelhos, o país fica 10 locais controlados pelo Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), pode ler-se no “Jornal de Notícias”.

A partir do próximo ano, Portugal vai ter 30 novos radares que vão calcular se os veículos andaram mais depressa do que o permitido ao longo de um trajeto. Ou seja, além da velocidade instantânea permitem controlar a velocidade média.

A Polícia informa, através do Facebook, onde vai r(...)

Os peritos falam num instrumento contra o excesso de velocidade. E já se sabe como vai funcionar: Uma câmara deteta a matrícula e a hora exata da passagem dos veículos; depois, um outro sistema no fim do troço, regista novamente a hora e a matrícula; no fim, se houver infração, a informação da viatura é enviada a um centro e controlo.

De acordo com o Observatório Europeu para a Segurança na Estrada, na Europa o excesso de velocidade causa 10% dos acidentes rodoviários e 30% dos desastres com mortes.