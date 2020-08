​Motorista português abatido a tiro em França após desrespeitar ordem da polícia

O incidente aconteceu no passado dia 7 de agosto, quando o homem, cadastrado, acusou positivo no teste de consumo de drogas e resolveu colocar-se em fuga, investindo, após 11 quilómetros de perseguição, com o camião (subcontratado pelos correios franceses) contra uma barreira policial.

A notícia está a ser avançada esta sexta-feira pelo jornal “Correio da Manhã”.



Após ser abatido por um polícia – o condutor de 35 anos morreu no local –, o camião onde seguia acabaria por se incendiar na berma da estrada.

O caso está sob investigação judicial e a polícia francesa também abriu um inquérito.