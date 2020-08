DGS revela dois grupos prioritários na vacinação contra a Covid-19

À medida que as vacinas forem chegando, será feito o escalonamento e o processo de vacinação será realizado com esses "critérios de prioridade", explica a diretora-geral da Saúde.

"Quando tivemos essa informação, então encontraremos as prioridades. De qualquer maneira, posso dizer que há dois tipos de prioridades que são sempre estabelecidas: a prioridade para os grupos mais vulneráveis, obviamente, as pessoas que mais vão beneficiar da vacina serão vacinadas em primeiro lugar", explica a responsável da DGS.

As farmacêuticas ainda estão a desenvolver as vacinas e essa informação ainda não é conhecida, salientou.

Nesta altura, estão em desenvolvimento 165 vacinas no mundo e 26 estão mais adiantadas, na chamada fase clínica 1, 2 ou 3. "As que estão em fase 3 são aquelas que estão a ser negociadas mais intensamente a nível europeu, referiu Rui Ivo.

"Duas notas importantes: uma tem a ver com a incerteza com que estamos a trabalhar. Todos os dias temos novas informações neste domínio. Ao estarmos a desenvolver estes processos com muita antecipação temos de estar preparados para aquilo que eles podem significar em termos de uma vacina chegar mais depressa e outra menos depressa. Uma pode não chegar e chegar outra que não estávamos a contar que chegasse."

Na mesma conferência de imprensa, o presidente do Infarmed, Rui Ivo, advertiu que o processo das vacinas para a Covid-19 "está a ser feito com muita antecipação tendo em conta a fase de desenvolvimento das vacinas" e diz que está a trabalhar num cenário de "incerteza".

Os mais otimistas dizem que uma vacina pode estar disponível no final do ano, mas ainda não existe uma data concreta e o processo pode demorar mais tempo.

O presidente do Infarmed considera que há "três fatores muito importantes" a ter em conta: "um tem a ver com o tempo. Quando vamos dispor das vacinas? O segundo tem a ver com as características dessas vacinas. Depois há um terceiro que tem a ver com as condições de acesso a essas vacinas".

O processo em curso visa criar um portefólio de opções para dar resposta a estratégias nacionais de vacinação. "Teremos que ter vacinas em determinados prazos. As vacinas não vão surgir todas ao mesmo tempo. Teremos a primeira, depois teremos vacinas de características diferentes que podem ser direcionadas para grupos de população diferentes, e também em termos de quantidades, de condições de fornecimento que temos de ter em atenção", defende Rui Ivo.

Portugal regista mais quatro mortes e 219 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde a chegada da pandemia ao país, no início de março, estão confirmados 1.792 óbitos e 55.211 infeções pelo novo coronavírus.

