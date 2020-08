Covid-19 em Portugal: Quatro mortes e 219 casos nas últimas 24 horas

Veja também:

Portugal regista mais quatro mortes e 219 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde a chegada da pandemia ao país, no início de março, estão confirmados 1.792 óbitos e 55.211 infeções pelo novo coronavírus.

As autoridades de saúde dão conta de um total de 12.946 casos ativos da doença, mais seis em relação ao dia de ontem, e 40.473 pessoas recuperadas, 209 nas últimas 24 horas.

Há menos 13 pessoas internadas devido ao coronavírus, num total de 321 pacientes que se encontram hospitalizados. No entanto, o número de casos nos cuidados intensivos aumentou de 39 para 41.

Numa leitura por regiões dos dados da Direção-Geral da Saúde, Lisboa e Vale do Tejo tem esta sexta-feira mais 125 casos de Covid-19 e três óbitos, seguido do Norte com 63 novas infeções e uma vítima mortal.

O Algarve tem mais 11 casos, o Centro mais oito, o Alentejo mais cinco, os Açores mais quatro e a Madeira regista três novas infeções.

Em relação ao número de casos por idade, a faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a mais afetada, com um total de 9.121 infeções.

Segue-se a faixa dos 30 aos 39 anos, com 9.053 casos confirmados da doença, e o grupo entre os 20 e os 29 anos, com 8.562 casos de Covid-19.

Nas pessoas com mais de 80 anos, há um total de 6.165 pessoas que contraíram a Covid-19.

