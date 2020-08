Covid-19 e idosos. “Estou muito assustado”, diz presidente de associação de lares

Seja como for, o país já não está desprevenido, como aconteceu em março. “Agora não têm desculpa. Se houver uma segunda vaga, têm obrigação de ter aprendido” e não cometer erros, defende.

“Todos os invernos, as urgências são um inferno só por causa da gripe. Com a gripe sazonal de inverno mais a Covid, estou muito assustado com o que vai acontecer. Estou francamente assustado”, afirma à Renascença .

Há sinais de recuperação no acesso aos cuidados de(...)

Dentro dos lares, João Ferreira de Almeida considera que a Segurança Social deveria visitar as instituições com “técnicos de saúde pública, para monitorizarem as condições em que estão a trabalhar”.

“Penso que seria uma urgência muito grande operacionalizar isso”, mas “está a ser devagar e devagarinho”, lamenta. “Seria urgente avançar em força com isso. Qualquer lar, por muito bem que ache que está a funcionar, há sempre qualquer coisa que pode escapar e um olho de fora pode notar com facilidade”, sustenta.

Nestas declarações à Renascença, o presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso diz ainda não entender o motivo pelo qual a associação é afastada dos mais recentes apoios do Governo.

“Os lares privados muitas vezes ficam para trás e são discriminados e sem possibilidade de aceder a esses apoios. É uma tristeza, não se consegue perceber porquê. Como se não fosse legítimo prestar um serviço e ser remunerado pelo serviço que se presta. Mas há um preconceito muito grande, só porque são idosos”, acusa.

“É tão mais estranho quanto o decreto-lei que regulamenta o licenciamento das residências para idosos considera até que qualquer residência, desde que licenciada, é de utilidade social”, frisa ainda.

Sobre a polémica em torno do lar de Reguengos de Monsaraz, João Ferreira de Almeida considera que o melhor é reduzir o ruído e aguardar as conclusões do Ministério Público.