Médicos russos garantem que opositor de Putin não foi envenenado

Os médicos russos do principal líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, garantem que não há qualquer vestígio de veneno no seu corpo, avança o site de notícias "Aljazeera".

"Nenhum veneno foi identificado no sangue ou na urina, não há vestígios dessa presença", disse diretor do hospital onde está internado.

Nestas declarações, Anatoly Kalinichenko aproveitou para sublinhar que o estado de saúde Navalny continua "instável e frágil", sendo um perigo a sua transferência.

O advogado Alexei Navalny, de 44 anos, entrou na quinta-feira em coma numa unidade de cuidados intensivos num hospital da Sibéria, depois de se ter sentido mal e perdido a consciência, durante um voo de regresso a Moscovo, o que a sua equipa atribuiu a um envenenamento.

A seu porta-voz disse que o político terá consumido veneno no chá que bebeu ao início da manhã de quinta-feira num café do aeroporto, antes de embarcar no avião.

Em comunicado, a Amnistia Internacional defendeu na quinta-feira que a administração do hospital deve fornecer "total acesso" à informação "sobre o estado de saúde e o tratamento à família e médicos que esta escolha".





[em atualização]