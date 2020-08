Médicos russos garantem que opositor de Putin não foi envenenado

Os médicos russos do principal líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, garantem que não há qualquer vestígio de veneno no seu corpo, avança o site de notícias "Aljazeera".

"Nenhum veneno foi identificado no sangue ou na urina, não há vestígios dessa presença", disse o médico-chefe adjunto do hospital de Omsk. Nestas declarações, Anatoly Kalinichenko aproveitou para sublinhar que o estado de saúde Navalny continua "instável", sendo um perigo a sua transferência.

Já o diretor da mesma unidade revelou que o estado de saúde do líder da oposição experimentou uma "certa melhoria".



"Passou bem a noite e o seu estado às 8h00 [horário local], apresentou uma certa melhoria. Mas, até agora, não conseguimos estabilizar a sua situação", disse Alexandr Murakhovsky, numa conferência de imprensa, citado pela agência de notícias Interfax.

O médico explicou que devido a esta situação de saúde instável do paciente, não foi autorizada a transferência de Navalny para um hospital na Alemanha, num avião médico que já se encontra no aeroporto de Omsk, cidade siberiana onde está hospitalizado o opositor russo. “Se o estado do paciente estivesse estável, os meus especialistas e a junta que se reuniu hoje não se teriam oposto [à transferência]. Não se pode dizer que estamos a colocar obstáculos”, sublinhou o diretor do hospital.

Murakhovsky indicou que os médicos russos que participaram na equipa "não são piores" do que os da clínica alemã para a qual Navalny será transferido.

O médico acrescentou que o líder da oposição permanece inconsciente e evitou fazer previsões sobre a evolução do seu estado.

A França e a Alemanha ofereceram na quinta-feira "toda a ajuda médica" para o opositor russo e um avião médico fretado em Berlim por uma organização não-governamental chegou à Sibéria na madrugada de hoje com o objetivo de levar o ativista russo para um hospital na Alemanha.

O voo foi organizado pela organização não-governamental (ONG) alemã Cinema pela Paz, que já tinha montado uma operação semelhante para um membro do grupo musical de protesto russo Pussy Riot, Piotr Verzilov, em 2018.

Familiares e aliados de Navalny denunciaram a recusa dos médicos em transferi-lo para o estrangeiro.

A porta-voz de Navalny, Kira Iarmych, declarou numa mensagem na rede social Twitter que seria "mortalmente perigoso deixá-lo no hospital não equipado em Omsk, com um diagnóstico que ainda não foi feito".

Por seu turno, o braço direito do adversário, Leonid Volkov, denunciou uma "decisão política e não médica".

"Eles estão à espera que as toxinas saiam e deixem de ser detetadas no corpo. Não há diagnóstico, não há análise. A vida de Alexei está em grande perigo", escreveu Volkov no Twitter.

O advogado Alexei Navalny, de 44 anos, entrou na quinta-feira em coma numa unidade de cuidados intensivos num hospital da Sibéria, depois de se ter sentido mal e perdido a consciência, durante um voo de regresso a Moscovo, o que a sua equipa atribuiu a um envenenamento.

A seu porta-voz disse que o político terá consumido veneno no chá que bebeu ao início da manhã de quinta-feira num café do aeroporto, antes de embarcar no avião.

Principal opositor a Vladimir Putin, o advogado, cujas publicações anticorrupção são amplamente compartilhadas nas redes sociais, já sofreu ataques no passado.



Em 2017, Navalny foi pulverizado nos olhos com um desinfetante quando deixava o seu escritório.

Navalny, os seus apoiantes e famílias são regularmente submetidos a prisões, revistas e pressão policial em toda a Rússia.