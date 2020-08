Mais 1.204 mortos e 45.323 novos casos no Brasil. Indígenas bloqueiam estradas e pedem ajuda contra doença

Veja também:

O Brasil somou 1.204 mortos e 45.323 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, quando 736.264 pacientes infetados estão sob acompanhamento médico, informou quinta-feira o executivo.

O país sul-americano totaliza agora 112.304 vítimas mortais e 3.501.975 pessoas diagnosticadas com a doença desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil em 26 de fevereiro.

As autoridades de Saúde investigam ainda a eventual ligação de 3.187 mortes com a covid-19, que está presente em todos as 27 unidades federativas do Brasil.

O Governo brasileiro indicou que 2.653.407 pessoas já recuperam da doença no país, que ocupa a segunda posição na lista de nações com maior número de pacientes que ultrapassaram a covid-19.

São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia no país, com 730.828 infetados e 27.905 óbitos, sendo seguido pela Bahia, que concentra oficialmente 228.596 casos confirmados e 4.685 mortes, e pelo Rio de Janeiro, que totaliza 205.916 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus e 15.074 vítimas mortais.

De acordo com o último relatório do Governo, o Brasil tem hoje uma incidência de 53,4 óbitos e 1.666,4 casos da doença por cada 100 mil habitantes.

O Ministério da Saúde informou que prevê a compra de 120 milhões de seringas e agulhas para vacinar os cidadãos contra a covid-19, sendo que 80 milhões serão provenientes de fabricantes brasileiros e 40 milhões do mercado internacional, via Organização Mundial da Saúde (OMS).

Contudo, esta quantidade não é suficiente para atender toda a população do país, que possui cerca de 210 milhões de habitantes.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Indígenas do Brasil retomam bloqueio em estrada e pedem ajuda contra a doença

Dezenas de indígenas brasileiros estão determinados em continuar com o bloqueio de uma estrada estratégica para o transporte de mercadorias na Amazónia, até que o Governo atenda às suas reivindicações em relação à covid-19 e à desflorestação.

O bloqueio, que tinha sido suspenso na terça-feira, foi retomado pelos indígenas da tribo Kayapo Mekranoti, que estão armados com arcos e flechas na estrada BR-163, perto da cidade de Novo Progresso, no norte do Brasil.

Os membros da tribo indicaram que não pretendem voltar a levantar o bloqueio para permitir, ocasionalmente, a passagem de veículos pesados de mercadorias, como fizeram nos últimos dois dias.

"Vamos ficar aqui até que o Governo mande emissários para falar connosco", disse à AFP um dos líderes tribais, Mudjere Kayapo.

A BR-163 é uma importante rota para o escoamento de grãos de soja e milho da região do centro-oeste brasileiro até aos portos fluviais da Amazónia, antes da sua exportação, especialmente para a China.

Na segunda-feira, a juíza federal Sandra Silva ordenou o levantamento do bloqueio, feito com pneus e troncos de árvores, alegando "transtornos" causados à "economia regional" e aos "utilizadores da via".

Na quarta-feira, a magistrada rejeitou um apelo dos Kayapos Mekranoti e autorizou o uso de força policial para a desocupação da BR-163, no estado do Pará.

“Não queremos lutar. Mas não vamos permitir que o exército ou a polícia venham aqui e nos retirem à força. Se isso acontecer, vai ser derramado sangue no asfalto”, alertaram os índios numa carta enviada à Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão governamental responsável pela questão indígena.

Os manifestantes queimaram ainda uma carta na qual a Funai rejeitava algumas das suas reivindicações.

Além dos pedidos de saúde ligados à pandemia da covid-19, que tem afetado muitas tribos, os nativos exigem também compensações pelos danos ambientais causados pela construção daquela estrada, além do fim da desflorestação e da exploração ilegal de ouro que devasta o ambiente naquela região.

No Brasil, novo coronavírus já infetou 26 mil indígenas e matou 690, segundo dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organização que coordena a luta dos povos originários pelos seus direitos.