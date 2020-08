Bielorrússia. Membros da oposição acusados de tentarem derrubar o Presidente

Alexander Lukashenko, no poder há mais de um quarto de século, foi declarado o vencedor das eleições presidenciais de 9 de agosto, com 80% dos votos. Contudo, dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas alegando que a eleição é uma fraude.

No final, o advogado Maksim Znak disse ter sido uma “discussão produtiva” e não via nenhum motivo para a prisão. “Demos a nossa explicação e vamos continuar a trabalhar”, sublinhou.

Dois membros do recém-criado conselho da oposição da Bielorrússia foram interrogados esta sexta-feira no âmbito de um processo em que são acusados de tentar derrubar o Presidente Alexander Lukashenko.

"Esperamos que as autoridades da Bielorrússia interrompam o processo criminal e, em vez disso, iniciem um diálogo com vistas a uma saída pacífica da atual crise", disse Nabila Massrali, porta-voz da política externa da UE, num comunicado.

O Ministério Público bielorrusso iniciou um processo criminal na quinta-feira. Alega que o Comité Coordenador foi criado como uma tentativa ilegal de tomada do poder. O Comité, composto por dezenas de figuras públicas de alto nível, incluindo um Prémio Nobel e o chefe destituído do principal teatro do país, afirma que os seus objetivos são pacíficos e suas táticas legais.

As ações da oposição incluem, agora, greves em várias empresas do Estado, há muito vistas como bastiões de Lukashenko.

A Bielorrússia é uma aliada próxima de Moscovo, e a crise é um teste para o Kremlin, que deve decidir se fica com Lukashenko ou tenta pensar numa transferência de poder para outro líder.

É também um desafio para o Ocidente. As fronteiras do país com a Polónia, Lituânia e Letónia são as principais fronteiras da NATO, e os países do leste europeu apoiam a oposição.

Mas as autoridades europeias também estão empenhadas em evitar uma repetição da agitação de há seis anos na vizinha Ucrânia. Quando um líder pró-Rússia foi derrubado numa revolta popular e Moscovo interveio militarmente, desencadeando o conflito mais mortal da Europa em curso.

Isso significou tomar uma abordagem cautelosa, incluindo tranquilizar Moscovo de que as autoridades não estão a tentar tirar a Bielorrússia da órbita da Rússia.

"A Bielorrússia não é a Ucrânia: as pessoas lá não procuram laços mais estreitos com a UE", disse um alto funcionário da UE à Reuters. O bloco tenta encorajar as autoridades bielorrussas a negociar com a oposição, “sem inclinar o equilíbrio geopolítico para a Bielorrússia entre a UE e a Rússia”.