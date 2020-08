João Sousa derrotado no regresso à competição

João Sousa não foi feliz no regresso aos "courts" do circuito ATP, depois da interrupção da época devido à pandemia de Covid-19. O número um nacional, 65.º do "ranking" mundial, perdeu na 1.ª ronda de qualificação para o Open de Cincinnati.

O tenista português foi derrotado pelo polaco Kamil Majchrzak (108), por duplo 6-3, ficando, assim, hipotecada a possibilidade de disputar o quadro principal do torneio de categoria Masters 1000.

O Open de Cincinnati este ano não decorre na cidade do Ohio. Devido à pandemia de Covid-19, o torneio foi deslocalizado para a "bolha" criada pelo ATP em Flushing Meadows, em Nova Iorque, para a realização do Open dos Estados Unidos.

João Sousa participará no Grand Slam norte-americano, que começa a 31 de agosto.