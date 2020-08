Welinton Jr. focado em "marcar golos" para ajudar Portimonense a manter-se na I Liga

Welinton Júnior disse, esta sexta-feira, que está focado "em dar o melhor e marcar golos" para que o Portimonense atinja os objetivos traçados para a temporada 2020/2021, que é o da manutenção na I Liga.

"Venho com foco total e empenho para poder ajudar o Portimonense da melhor forma possível e em busca dos objetivos. O primeiro passo é jogar, marcar golos, pensar em cada jogo nos três pontos, com o objetivo da manutenção", disse o avançado brasileiro no início de mais um treino em Portimão.

Welinton Júnior, de 27 anos, é um dos reforços dos algarvios, tendo assinado pelo emblema de Portimão depois de ter rescindido em abril passado, de forma unilateral, o contrato que tinha até 2022 com o Desportivo das Aves, por salários em atrasos, tendo marcado 10 golos em 25 partida, sete dos quais na Liga.

O jogador disse que a sua passagem atribulada pelo Desportivo das Aves "já ficou para trás, e o pensamento está totalmente centrado no Portimonense", clube com o qual assinou e do qual tinha conhecimento através de jogadores como Samuel e Henrique.