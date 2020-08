Hassan assina em definitivo pelo Olympiakos

O Sporting de Braga anunciou a transferência, em definitivo, do avançado Hassan para o Olympiakos.

O ponta-de-lança egípcio de 27 anos representará agora em definitivo o clube grego, depois de dois períodos de cedência, em que apontou 23 golos em 51 jogos disputados. O negócio será efetivado dia 31 de agosto, após estar concluído o Campeonato Grego.

Hassan somou 108 jogos e 25 golos com a camisola do clube arsenalista, tendo chegado a Portugal em 2011, para os juniores do Rio Ave.