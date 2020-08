Gil Vicente contrata médio ao Botafogo

Leandrinho é reforço do Gil Vicente para as próximas três temporadas. O médio-ofensivo, de 23 anos, pertencia ao Botafogo e na época passada esteve emprestado ao Sport Recife, equipa que subiu ao Brasileirão, fruto do segundo lugar alcançado na Série B.

Leandrinho, que tem experiência de primeira divisão so Brasil. fez 38 jogos e marcou três golos pelo Sport. O nono reforço do Gil para a próxima temporada começou o seu percurso na formação do Flamengo, mas em 2014 mudou-se para o Botafogo.