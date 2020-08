"Cavani em risco", anuncia o "Record" na manchete do jornal desta sexta-feira. Impasse nas negociações deixa uruguaio tremido. Custo total da operação faz Vieira recuar. Acordo ainda é possível, mas difícil. Águias olham para outros alvos. "O Jogo" diz que a bola está do lado de Cavani. Advogados e especialistas do avançado tratam das últimas soluções do processo.

Isto numa época em que o Benfica regista um investimento recorde. "Nunca Vieira investiu tanto", contabiliza "A Bola". Recorde da última época de 63,5 milhões de euros vai cair por muito. Treinador contará no plantel com sete das dez contratações mais caras da história do clube.

Jesus, de acordo com o "Record", quer mais seis reforços. Pizzi, informa "A Bola", só sai por 20 milhões de euros.

Para manchete, "O Jogo" puxa as novas caras do ataque do FC Porto: "Poder de fogo". Taremi e Toni Martínez comparados com os avançados campeões pelo FC Porto. Iraniano é um finalizados mais eficaz e especialista em penáltis; espanhol remata mais do que qualquer outro e também assiste.

O diário da Global Media anuncia, ainda, que Nakajima vai ter uma segunda vida no Dragão, mas terá de apressar-se a mostrar que merece. O "Record" informa que Pinto da Costa segura Marchesín. O FC Porto terá rejeitado proposta de 10 milhões de euros pelo guarda-redes. Para a equipa B chegou o inglês Danny Loader.

A contratação de Adán, por parte do Sporting, está em destaque nos três desportivos. O espanhol assume objetivo de destronar Luís Maximiano. Nuno Santos já assinou e é o próxima a ser apresentado. "A Bola" anuncia que CSKA insiste em Palhinha. Russos já terão oferecido 10 milhões de euros, mas preparam-se para aumentar a proposta.