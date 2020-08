Casa Pia vive na "corda bamba", sem saber em que escalão vai jogar

O Casa Pia, último classificado da II Liga no momento da suspensão do campeonato devido à pandemia de Covid-19, foi despromovido, administrativamente pela Liga, mas recorreu da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto. Decisão ainda pendente.

O presidente do Casa Pia, Vítor Franco, vive dias de incerteza. A menos de um mês do início da época 2020/21 , o clube lisboeta ainda não sabe em que escalão vai competir.

O Vitória de Setúbal, no entanto, também recorrer da decisão e ainda aguarda deliberação final. "Casa Pia, Vitória de Setúbal e Portimonense são as equipas que estão na 'corda bamba', neste momento, porque não sabem em que campeonato vão jogar", diz Vítor Franco.

Aquilo de que o presidente do Casa Pia tem a certeza é que o seu clube "reúne os pressupostos legais, financeiros e de infraestruturas para competir na II Liga". Admite, no entanto, que gostaria de participar no campeonato por via de uma decisão da judicial, sendo dada razão ao Casa Pia no processo em curso, e não por convite da Liga, que, em último caso, aceitará.

A II Liga tem início previsto para 12 de setembro. A I Liga arranca no fim de semana seguinte.