Wolfsburgo e Barcelona garantem presença nas meias-finais da Champions feminina

Wolfsburgo e Barcelona são os dois primeiros semi-finalistas da Liga dos Campeões feminina.

A equipa alemã goleou o Glasgow City, por 9-1, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, com um "poker" de Pernille Harder, num jogo com dois autogolos, de Leanne Ross e Jenna Clark.

Já o Barcelona venceu o Atlético de Madrid, em Bilbao, no San Mamés, por 1-0, com o único golo a surgir aos 80 minutos, por Kheira Hamrauoi.

As duas equipas vão defrontar-se na meia-final, a 25 de agosto, no Anoeta. A outra meia-final será disputada entre o vencedor das eliminatórias entre Lyon-Bayern de Munique e Arsenal-PSG.