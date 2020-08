Seis troféus em 15 anos. Sevilha vence sexta Liga Europa da sua história

O Sevilha levantou, esta sexta-feira, a sexto troféu da Liga Europa na sua história e cimenta a posição de clube com mais vitórias na prova.

O clube espanhol venceu a primeira vez em 2005/06, frente ao Middlesbrough, e ganhou o gosto, tendo conquistado na temporada seguinte novamente, frente ao Espanhol.

Depois de um "hiato" nas conquistas, o Sevilha voltou às vitórias com Unai Emery no comando técnico, que venceu três consecutivas, em 2013/14, contra o Benfica, 2014/15, contra o Dnipro, e 2015/16, contra o Liverpool.

O Inter de Milão ocupao segundo lugar na hierarquia de vencedores da prova, com três conquistas da Taça UEFA na década de 90, em 1991, 1994 e 1998. Juventus, Liverpool e Atlético de Madrid também já venceram o troféu em três ocasiões.

O FC Porto é o único clube português com o troféu no museu, com as conquistas de 2003, com José Mourinho, e 2011, com André Villas-Boas. Benfica, Sporting e Braga já chegaram à final, sem conseguir vencer.