Messi pondera deixar o Barcelona

Lionel Messi não se sente confortável no Barcelona e terá mesmo dito ao novo treinador, Ronald Koeman, que não vê de forma clara o seu futuro no único clube que representou na carreira.

Segundo a rádio RAC1, da Catalunha, na reunião que manteve com Koeman, o avançado argentino terá mesmo dito que, neste momento, se sente mais fora do que dentro do Barcelona, embora reconheça que os termos do seu contrato não facilitam a saída. Até agora, a notícia não foi desmentida, nem pelo clube nem pelas fontes associadas ao jogador.

Os sinais de desconforto de Lionel Messi no Barcelona já vinham de trás e acentuaram-se após a derrota por números históricos (8-2), com Bayern, no jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões, no passado dia 14, em Lisboa.

Na quarta-feira, quando foi apresentado como novo treinador do Barcelona, Ronald Koeman admitiu a intenção de falar pessoalmente com Messi, mas disse também que não sabia se seria necessário incentivar o argentino a manter-se no clube com o qual tem mais um ano de contrato.

“Quero saber o que pensa do Barça e de como quer prosseguir. Depois as decisões são minhas”, disse o treinador no dia da apresentação, tendo ainda declarado que só quer jogadores que se sintam bem no Barcelona.

Messi, segundo as últimas notícias, já não se sente bem em Camp Nou e estará tentado a não levar até ao fim o contrato válido até ao próximo verão, que lhe garante 70 milhões de euros brutos. Esta temporada, o jogador, de 33 anos, fez 44 jogos e marcou 31 golos.

O acordo em vigor com o Barça inclui uma cláusula de rescisão de 700 milhões de euros, mas há rumores de que contempla a possibilidade de saída a custo zero, desde que não seja para um dos clubes da chamada elite do futebol europeu. A bola está nos pés de Lionel Messi.