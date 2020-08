Lopetegui: "Nunca desistimos, mesmo com todas as adversidades"

Julen Lopetegui, treinador do Sevilha, deixou rasgados elogios à sua equipa, depois da conquista da Liga Europa, frente ao Inter de Milão. Aos microfones da "Movistar", o técnico destaca o esforço dos jogadores.

"Se não tivessemos vencido, eles [os jogadores] seriam grandes na mesma, mas saiu-nos o 'jackpot'. Acreditamos, nunca desistimos contra todas as dificuldades, tivemos três penáltis nestes três jogos, mas esta equipa não se rende. É um título importantíssimo, num cenário complexo, a 22 de agosto", diz.

O técnico realça a fadista nos jogadores, depois da época mais longa da história.

"Falamos da resiliência antes do jogo, fomos capazes de viver com a dificuldade e superá-la. Tentamos com todas as nossas forças. Acho sinceramente que merecemos ganhar o jogo", atira.

Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, venceu o primeiro troféu enquanto treinador de um clube, depois de passagens pelo Real Madrid e FC Porto.