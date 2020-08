Henrik Larsson está de volta ao Barcelona

Treze anos depois de deixar o Barcelona, Henrik Larsson está de regresso ao Camp Nou. O antigo ponta de lança sueco será adjunto de Ronald Koeman, anunciou o clube, esta sexta-feira.

Jogador dos catalães entre 2004 e 2006, Larsson iniciou a carreira de treinador em 2010. Foi técnico principal do Landskrona, Falkenbergs, Helsinborgs e a equipa feminina do Vaxjo DFF. Foi ainda adjunto do Hogaborgs.

O Barcelona anunciou, ainda, a contratação de Alfred Schreuder. O holandês, de 47 anos, também será adjunto de Koeman. Schreuder orientou o Hoffenheim, na Bundesliga, na época passada. O antigo médio já treinou o Twente e foi adjunto do Ajax.

Ambos assinam contrato até 2022.