Covid-19. UEFA determina que Liga das Nações começa à porta fechada

A UEFA determinou que os jogos da fase de grupos da Liga das Nações, agendados para o início de setembro e que marcam o regresso à competições das seleções nacionais, vão realizar-se sem público nas bancadas.

A União Europeia de Futebol ainda considera precoce abrir portas, numa altura em que a evolução da pandemia de Covid-19 é uma incerteza. As federações pretendiam que os jogos se realizassem com um número reduzido de espectadores, mas tal não irá suceder.

A Federação de Futebol da Alemanha revelou que as 55 federações-membro reuniram por videoconferência com a direção da UEFA e foram informadas da decisão.

O primeiro jogo em que a UEFA deverá autorizar a presença de público é a Supertaça Europeia, marcada para 24 de setembro, em Budapeste, na Hungria. O organismo admite que essa partida pode funcionar como jogo-teste e poderá permitir uma lotação limitada do estádio.

A seleção portuguesa regressa à competição no dia 5 de setembro, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto, frente à Croácia, no primeiro jogo do Grupo 3 da Liga das Nações. No dia 8 de setembro, os detentores do troféu jogam na Suécia, com a seleção local.