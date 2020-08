Capitão do Manchester United detido na Grécia

O capitão do Manchester United, Harry Maguire, foi detido pelas autoridade gregas, na última noite, por alegado envolvimento em desacatos num bar da ilha de Mykonos.

De acordo com a imprensa grega, o jogador foi detido após incidentes no exterior do espaço de diversão noturna.

O Manchester United, em comunicado, esclarece que está a acompanhar a situação e que Maguire está a colaborar com a polícia.

"O clube está a par de um alegado incidente envolvendo Harry Maguire em Mykonos na última noite. Entrou-se em contacto com Harry e ele está a cooperar totalmente com as autoridades gregas. Nesta altura não faremos mais nenhum comentário", declarou o clube inglês, onde jogam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.



Harry Maguire viajou para a Grécia para passar um período de férias, após a eliminação do clube nas meias-finais da Liga Europa, frente ao Sevilha. O internacional inglês, de 27 anos, é o defesa mais caro da história do futebol. O Manchester United pagou cerca de 87 milhões de euros ao Leicester City para garantir o central que tem contrato com o United até 2025.