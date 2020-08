Belenenses SAD empresta Kikas ao DOXA Katokopia

A Belenenses SAD anunciou o empréstimo do avançado Kikas ao DOXA Katokopias, da primeira liga cipriota. O jovem ponta-de-lança de 21 anos é cedido por uma temporada ao clube da capital do Chipre.

Este é o segundo empréstimo de Kikas, depois de ter rodado no Vilafranquense na segunda metade da última temporada, e a primeira experiência no estrangeiro.

Formado no Desportivo de Castelo Branco e Vitória de Guimarães, Kikas destacou-se na sua primeira temporada enquanto sénior no Campeonato de Portugal, em 2017/18, quando apontou 20 golos ao serviço do Benfica e Castelo Branco.

A boa época no terceiro escalão valeu a transferência para a Belenenses SAD, onde apontou seis golos em 47 jogos na equipa principal.