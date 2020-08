Miguel Oliveira terceiro mais rápido na primeira sessão de treinos do GP da Estíria

Miguel Oliveira fez o terceiro melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do GP da Estíria, na Áustria. O piloto português rodou em 1'23.898. Ficou a escassos 0.039 segundos de Jack Miller, que fez a melhor volta ao Red Bull Ring, que pelo segundo fim de semana consecutivo recebe uma prova do Campeonato do Mundo.

Andrea Dovizioso, que venceu o GP da Áustria, no domingo, foi o segundo mais rápido, mostrando, uma vez mais que as Ducati estão à vontade com a velocidade de Spielberg.

Miguel Oliveira foi o melhor das KTM. Brad Binder, que tem uma das motos oficiais da marca austríaca, ficou em sétimo e Iker Lecuona, companheiro do português na Tech3, foi oitavo.