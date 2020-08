Miguel Oliveira fecha primeiro dia na quarta posição da tabela de tempos

Miguel Oliveira ficou em quarto lugar na tabela de tempos das duas primeiras sessões de treinos livres do GP da Estíria, esta sexta-feira. O piloto português, da KTM, fez a sua melhor volta em 1'23.898, a 0.260 segundos do mais rápido, Pol Espargarò, também aos comandos de uma moto da marca austríaca.

As duas KTM estão separadas por duas Ducati. Jack Miller fez o segundo melhor tempo e Andrea Dovizioso, na equipa oficial, foi o terceiro mais veloz. O italiano venceu neste circuito, no domingo, no GP da Áustria.

Devido à pandemia de Covid-19, o Mundial de MotoGP está instalado no centro da Europa durante 15 dias. A sessão de qualificação está agendada para sábado e o GP da Estíria, região austríaca onde está o Red Bull Ring, acontece no domingo, às 13h00.

Há uma semana, Miguel Oliveira estava na luta pelos primeiros lugares, quando caiu em consequência de um choque com Pol Esparagarò.