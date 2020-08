Novos horários do comércio dão “nova esperança” aos empresários

Veja também:

Os novos horários para o comércio de Lisboa dão uma “nova esperança ao setor” para que haja um regresso à normalidade. É assim que Lurdes Fonseca, presidente da União das Associações de Comércio e Serviço de Lisboa e Vale do Tejo, vê o facto de Lisboa e mais oito municípios da Grande Lisboa terem retomado o horário dos estabelecimentos comerciais de antes da pandemia.

Esta responsável fala em perdas já registadas na ordem dos 70%. “Há associados que andam com reduções de atividade de 30% em relação ao período antes da pandemia. Com empregados, com rendas, sabemos que as rendas são um fator que onera muito esta atividade, e que em Lisboa eram altíssimos”, evidencia.

“Podemos imaginar a aflição que sentem porque não tem apoios de contrair dívidas, mas não há apoios significativos para ultrapassar a crise”, acrescenta.

Lurdes Fonseca receita que o pior pode estar para vir. Para esta responsável, só no final do verão será possível avaliar o impacto da pandemia na Grande Lisboa.