"Cortes selvagens". Entrevista de diretor da Ryanair é "ameaçadora e vergonhosa"

“Quando se juntam as palavras ‘cortes’ e ‘selvagem’ associados a Ryanair, já não nos surpreende”. Eduardo Penarroias, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), reage assim à entrevista que o diretor de recursos humanos da companhia aérea deu à agência Lusa. Darrel Hughes admite que a empresa está a preparar “cortes selvagens” em vários países da Europa, incluindo Portugal.



Em declarações à Renascença, o sindicalista não tem dúvidas de que o objetivo é ameaçar os tripulantes e pressionar os que ainda não o fizeram, para aceitarem as novas regras laborais impostas pela empresa e que implicam cortes nos direitos, redução dos salários e desregulação dos horários.

Segundo a empresa, só 10% dos cerca de 500 trabalhadores não aceitaram os cortes impostos em maio, mas o sindicato diz que são muitos mais.

Na entrevista divulgada esta sexta-feira, Darrel Hughes adianta que a companhia aérea vai cortar 20% dos horários planeados para setembro e outubro. No inverno, não planeia usar qualquer pessoal da Crewlink, a empresa de trabalho temporário que opera em Portugal há mais de dez anos, em exclusivo para a Ryanair.