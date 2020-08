​José Manuel Antunes. "Muito dificilmente Cavani virá para o Benfica"

"Muito dificilmente o Cavani virá para o Benfica". Esta é a opinião de José Manuel Antunes, em face do arrastar do processo de contratação da estrela uruguaia de 33 anos. Edinson Cavani permanece em Ibiza, numa altura em que o Benfica e os restantes agentes envolvidos continuam sem se entender no sentido de fecharem a transferência do avançado para a Luz.

"Compete à equipa técnica, e ao treinador Jorge Jesus, avaliar isso. Mas o lugar do Cavani será feito pelo Vinícius e estou bastante contente com a sua prestação no ano passado. O Seferovic esteve um pouco mais apagado, mas não nos podemos esquecer que ainda há dois anos fez uma excelente época. O Benfica tem pontas de lança de bom nível e são os dois últimos vencedores do prémio de melhor marcador no campeonato. Estão os dois no Benfica e têm contrato. O Benfica irá reforçar-se mas não sei se será, necessariamente, para o lugar de ponta de lança", afirma.

José Manuel Antunes, de 68 anos, admite - por outro lado - que a SAD encarnada continue no mercado, mas não necessariamente por um ponta de lança para a vaga do ex-PSG.

"Arrasar" em Portugal e viajar longe na Europa

Com o regresso de Jorge Jesus, o Benfica voltou, também, aos investimentos avultados na sua equipa profissional de futebol. E o que se gastou na última temporada (63,5 milhões de euros) será claramente ultrapassado em 2020/21. As contas serão feitas no fim do mercado.



José Manuel Antunes reconhece que o facto de haver em breve eleições para a presidência das águias tem influência nos gastos, os quais são igualmente suportados na "boa gestão" do atual líder. Neste contexto, a equipa encarnada fica também obrigada a "arrasar", como prometeu Jorge Jesus na apresentação. Ou seja, vencendo todas as provas nacionais e atingindo uma fase adiantada da Liga dos Campeões, concorda o antigo "vice".

"Com este investimento passou a ser uma obrigação. Não só passar a pré-eliminatória e o 'play-off' mas de ir além da fase de grupos. Depois deste investimento, na equipa técnica e em jogadores, passou a estar obrigado a outro tipo de exigência por parte dos sócios", observa, nesta entrevista a Bola Branca.

No plano doméstico, o ex-dirigente vai mais longe e sublinha que o Benfica "irá ganhar o campeonato nacional de forma flagrante".

"A diferença é muito grande. Os nossos rivais estão com grande incapacidade financeira em responder-nos, mas não temos de ter pena disso, nem piedade. Temos de pensar em nós, no nosso projeto, em sermos campeões nacionais e em nos afirmarmos na Europa. Mas este investimento também é fruto de dez anos de boa gestão, por isso o Benfica tem este fôlego financeiro", assinala.

José Manuel Antunes admite que "há sempre um certo eleitoralismo das pessoas que estão no poder" e define esta apreciação como "uma critica universal". "É uma inevitabilidade. Há alguma influência, mas aquilo que se está a fazer visa - sobretudo - a retoma do caminho das vitórias - com cinco títulos em sete anos. É a vontade para que o Benfica ganhe mais e se consolide na liderança, com hegemonia, do futebol nacional", conclui.