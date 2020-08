Benfica empresta Ebuehi ao Twente

Tyronne Ebuehi está confirmado como reforço do Twente, por empréstimo do Benfica. O lateral-direito nigeriano, contratado há duas épocas, não fez, ainda, qualquer jogo oficial pela equipa principal dos encarnados.

Uma lesão grave travou a sua estreia na primeira temporada e na época passada fez 14 jogos, sete pela equipa B e sete pelos sub-23.

Ebuehi, de 24 anos, tem contrato com o Benfica até 2023, mas o Twente terá a possibilidade de ficar com o jogador, em definitivo, no final da época.

Natual de Haarlem, na Holanda, o defesa é descendente de nigerianos e esteve no Mundial da Rússia em 2018, em representação da seleção africana. O Twente é o segundo clube que vai representar em solo holandês, depois de ter feito carreira no ADO Den Haag, de onde saiu para o Benfica.