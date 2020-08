Sporting anuncia contratação de Adán

O Sporting anunciou, em comunicado, a contratação do guarda-redes Antonio Adán, proveniente do Atlético de Madrid. O guarda-redes de 33 anos assina um contrato válido por duas temporadas, com mais uma de opção.

Adán representou o Atlético de Madrid nas últimas duas temporadas, tendo somado um total de sete partidas ao longo das duas épocas. Antes, foi titular da baliza do Bétis durante cinco temporadas.

O guarda-redes formado no Real Madrid representou a equipa principal dos "merengues" durante cinco temporadas, entre 2008 e 2013, tendo feito 18 partidas. Em 2013, passou pelo Cagliari, na sua primeira experiência fora de Espanha.

Adán mostrou-se satisfeito por chegar ao clube de Alvalade, depois de terminar a temporada no Atlético de Madrid precisamente em Lisboa, na fase final da Liga dos Campeões.

"Sinto muita felicidade. Depois de acabar a Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid, desejava incorporar-me neste grande clube, com tanta história em Portugal. Estou muito feliz por pertencer a este clube".

O melhor momento da carreira

O experiente guardião diz que chega ao Sporting "no melhor momento da carreira, com uma maturidade tremenda": "Estou ansioso para poder jogar e contribuir com a experiência e com o trabalho que tenho vindo a realizar", diz.

Adán já esteve em Alvalade, com o Atlético de Madrid, e deixa elogios à casa dos leões: É um Estádio espectacular. É uma pena que não possamos contar, neste momento, com os nossos adeptos, mas estou esperançoso que esta situação acabe o quanto antes e que possamos ter os nossos connosco. Estou seguro que [o Estádio José Alvalade] vai estar ainda mais bonito do que quando o vi na semana passada".

Luís Maximiano e Renan Ribeiro são os restantes guarda-redes às ordens de Rúben Amorim, ainda que o brasileiro possa estar de saída do clube. Adán olha para a competição interna como algo positivo.

"É bom para mim, para a equipa e para o Clube. Quanto mais competitividade existir em cada posição, mais a equipa cresce e mais perto fica o Clube de atingir os objectivos. Somos companheiros, mas todos com a ambição de poder jogar", termina.