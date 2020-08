Nuno Santos é uma "aposta certa" do Sporting, acredita José Gomes

"Uma grande aquisição". É deste modo que José Gomes, antigo treinador de Nuno Santos, classifica a chegada do extremo ao Sporting.

O ex-Rio Ave, de 25 anos, foi orientado pelo atual técnico do Almeria em Vila do Conde [2018/19], sendo que para este fica clara a mais valia de Nuno Santos para o novo plantel às ordens de Rúben Amorim.

Em entrevista a Bola Branca, José Gomes recorda a capacidade de superação, a determinação ou a polivalência de Nuno Santos, que fazem do atacante uma "aposta certa" para o clube de Alvalade.

"É uma boa aposta para ele e é uma boa aposta para o Sporting. No ano em que trabalhei com ele estava a fazer uma pré-época extraordinária, mas depois teve uma lesão grave, num jogo amigável contra o Chaves, e quando regressou veio com uma motivação e uma energia tremendas. E acrescido do facto que pode jogar em várias posições: extremo, médio interior e lateral. Portanto, o Sporting fez uma grande aquisição", garante o técnico, de 49 anos.

O técnico acredita que com esta transferência, Nuno Santos vê abertas as portas da seleção A.

"De alguma forma está mais perto, porque a exigência e pressão são maiores e os jogos da seleção têm de ter jogadores capazes de aguentar essa pressão. Quem está em clubes grandes é natural que seja mais facilmente convocado, pois está sujeito a esse aumento de pressão pela exigência que os clubes grande têm. Qualidade não lhe falta, qualidade ao Nuno Santos não falta", justifica José Gomes, quatro anos depois de Nuno Santos ter estado envolvido em polémica com a seleção olímpica.

Convocado para a equipa nacional que iria disputar os Jogos do Rio de Janeiro, o então jogador do Vitória de Setúbal recusou a chamada, alegando questões de ordem física, o que motivou uma troca de argumentos com o técnico das quinas Rui Jorge.