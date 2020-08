Nenê. "Adán é um grande guarda-redes"

O ponta de lança Nenê passa selo de garantia de qualidade a Antonio Adán, guarda-redes que vai reforçar o Sporting na próxima temporada. O jogador brasileiro partilhou balneário com Adán no Cagliari em 2013.

"A passagem dele pelo Cagliari foi muito curta, porque ele não se adaptou muito bem, mas é um grande guarda-redes, tem muita qualidade", assegura.

Nenê, de 37 anos, foi o melhor marcador do campeonato português em 2008/08. Esteve no Moreirense nas duas últimas épocas e fez carreira em Itália. Em 2013/14, Adán chegou ao Cagliari proveniente do Real Madrid.

Foi a única experiência do espanhol fora do seu país e durou apenas meio ano. Fez dois jogos pelos italianos e, em janeiro de 2014, reforçou o Betis. Adán, de 33 anos, vai lutar com Luís Maximiliano pela titularidade na baliza do Sporting. Nos dois últimos anos, foi suplente do Atlético Madrid.