Papa telefonou ao bispo de Pemba a manifestar preocupação com ataques jihadistas

O bispo de Pemba, na província moçambicana de Cabo Delgado, recebeu, esta quarta-feira, um telefonema do Papa Francisco que acompanha “com muita preocupação” a situação na província, onde as populações sofrem a perseguição de grupos armados jihadistas.

“Esse telefonema do Papa vem mostrar a sua proximidade com o povo de Cabo Delgado, com todos aqueles que estão a sofrer, com todos aqueles que estão a viver com medo, que estão a dormir nas matas. Por aqueles que estão a ser acolhidos por muitas famílias em Cabo Delgado, de Pemba e de outros distritos, com aqueles que estão a viver em acampamentos, em condições ainda muito”, disse D. Luiz Fernando Lisboa, em conferência de imprensa, transmitida online.

O bispo de Pemba, que “estava muito surpreso e ao mesmo tempo alegre”, não sabe “quanto tempo durou a conversa” telefónica com o Papa mas a “proximidade” de Francisco “encoraja como Igreja e a todos” para saberem que “Deus não abandona”.

“Para sabermos que temos de levantar a cabeça, há muito a fazer. Encoraja-nos a rezar, para que todos possamos assumir as nossas responsabilidades, todos possamos ajudar-nos uns aos outros, Governos, sociedade civil, as Igrejas, as várias religiões. Toda a sociedade. Para que ultrapassemos essa situação que tem sido muito triste nestes quase três anos que temos vivido em Cabo Delgado”, desenvolveu.

Os ataques de grupos radicais em Cabo Delgado, norte de Moçambique, já começaram em 2017 mas ganharam mais expressão este ano e a ONU estima que existam 250 mil deslocados internos, num conflito que já matou, pelo menos, mil pessoas.

O bispo de Pemba revelou que Francisco pediu-lhe para dizer “se há mais alguma coisa que possa fazer” e adiantou que agradeceu “muito esse gesto e por ter mencionado a crise humanitária que vive a Província de Cabo Delgado durante a bênção ‘Urbi et Orbi’” no dia da Páscoa, a 12 de abril.