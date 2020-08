Danny Loader, o menino que quer aprender e ajudar a família

Antigo treinador em Inglaterra da promessa britânica, no Reading, José Gomes, está convicto que Danny Loader vai crescer muito nos dois próximos anos do contrato que assinou com o FC Porto. Na formação principal ou, sobretudo, na equipa B dos portistas.

Em declarações a Bola Branca, o técnico matosinhense atesta, entre outras qualidades, a humildade do atacante inglês de 19 anos.

"Tem escola, tem uma vontade tremenda de aprender e é um jogador que ainda vai crescer. Sabe o que quer, de forma clara, para a sua carreira e para o seu futuro. E para poder ajudar a sua família. Esta humildade que traz consigo é muito importante para o que depois apresenta em campo enquanto jogador. Quando não for utilizado pela equipa principal, o facto de poder competir noutra realidade [equipa B], em teoria, mais fácil e dando-lhe mais minutos, vai ajudá-lo a abrir as portas da primeira equipa", considera José Gomes.

O técnico explica as valências identificadas no jovem futebolista, que foi anunciado esta quinta-feira como reforço dos dragões.

"É um avançado que jogava nessa posição nas seleções e na equipa B. Tem [também] capacidade para jogar noutras posições. É forte, conhece o jogo e os caminhos para poder ajudar a equipa na última fase de construção", revela o treinador luso.

Internacional pelos escalões jovens de Inglaterra, esta é a primeira experiência de Loader fora do seu país. Em "casa", antes do Reading, vestiu ainda a camisola do Wycombe.