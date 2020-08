Danny Loader é reforço do Porto B

O FC Porto oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Danny Loader, avançado internacional pelas seleções jovens de Inglaterra que vai reforçar a equipa B dos dragões.

Loader, de 19 anos, é reforço a custo zero e assina por duas temporadas. Formado no Reading, estreou-se há três épocas pela primeira equipa, no Championship, segundo escalão do futebol inglês.

O avançado foi utilizado em 44 jogos nas duas últimas épocas e marcou dois golos. O treinador português José Gomes, atualmente no Almería, esteve durante esse período no Reading e deu minutos ao agora reforço do FC Porto.