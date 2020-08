Cavani não assusta portistas. "O Porto está a reforçar-se bem, dentro dos limites"

O antigo avançado do FC Porto, Júlio Carlos, aprova a estratégia seguida pela SAD azul e branca no mercado de transferências e não se mostra impressionado com a possível chegada de Cavani ao Benfica, por muita qualidade que o goleador uruguaio possa ter.

“Se o Cavani vier para o Benfica será uma peça fundamental no futebol português”, reconhece Júlio, antes de sublinhar que o uruguaio não lhe tira o sono.

“Não me assusta nada. Penso que há uma novela muito grande, tanto à volta do regresso do Jorge Jesus como destas aquisições todas. O Benfica pode dar-se a este luxo, porque não está na situação nem do Porto nem do Sporting, mas penso que isto é uma novela muito grande”, atira o antigo avançado.

Confrontado por Bola Branca com a oficialização iminente do avançado iraniano Mehdi Taremi (Rio Ave FC) e com o interesse do FC Porto no espanhol Toni Martínez (FC Famalicão), Júlio não se mostra surpreendido, face às possíveis saídas de outros jogadores.