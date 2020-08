Menos debates, mais outdoors. Como a Iniciativa Liberal e o Chega lutam por atenção

António Costa vestido de piloto da TAP, com uma miniatura de Rui Rio no bolso. Pedro Nuno Santos de chinelos e calções de praia, t-shirt estampada com o rosto do revolucionário Che Guevara, e com um livro de Karl Marx junto ao peito. Todos os líderes partidários da esquerda sentados em volta de uma mesa, à luz das velas, num jantar do dia dos namorados.

Estas imagens são conhecidas. São outdoors do Chega e da Iniciativa Liberal (IL), que já foi apelidada como “o partido dos cartazes”, que, nos últimos meses, foram notícia. Caricaturas, alfinetadas políticas, criadas com o propósito de prosperar nas redes sociais; fazer parar os transeuntes e automobilistas nas ruas e chamar à atenção dos órgãos de comunicação. Em suma: uma estratégia que ajuda os partidos mais pequenos a chegarem a mais gente e que, segundo especialistas ouvidos pela Renascença, tenderá a ser ainda mais usada devido ao fim dos debates quinzenais.

Manuel Soares de Oliveira é um dos artífices. O gerente da agência de publicidade Mosca, que colabora desde o ano passado com a IL, garante que não inventou a roda. O que fez foi dar-lhe um novo “spin”. Os painéis publicitários de rua são uma forma de fazer publicidade já antiga. Ganharam, contudo, uma nova dimensão e passaram a fazer parte da estrutura de comunicação digital dos partidos. “À falta de recursos financeiros para espalhar 500 cartazes pelo país, a IL opta por um ou dois icónicos que criem a tentação de fotografar e partilhar nas redes sociais”, explica.

Em 2019, o publicitário, que no passado já trabalhou em campanhas do PS e do PSD, ofereceu-se para colaborar com o Iniciativa Liberal; achou o partido “muito interessante” e gostou “das pessoas”. “Disse-lhes: ‘se quiserem uma graça ou outra, eu faço.’ Nunca pensei que fosse uma colaboração constante”, conta. Assim começou uma trindade criativa com Rodrigo Saraiva, responsável de comunicação do partido, e o então líder Carlos Guimarães Pinto, que ainda hoje se mantém.

O fundador da Mosca começou a trabalhar com a IL em regime de “voluntariado” e, ainda agora, mantém-se um “trabalho de paixão” - segundo Rodrigo Saraiva, foram apenas faturados trabalhos de “design profundo”. “Acabei por ganhar bastante com a projeção das campanhas”, reconhece o gerente da Mosca. Continua a fazê-lo “por amor à camisola”. “Sou um adepto que gosta muito [da IL], mas não sou só do clube. Mantenho a minha independência para continuar a fazer outros trabalhos”, diz. “O partido tem boas ideias e uma voz que faltava no panorama político”, refere, em todo o caso.

Acima de tudo, a IL “permite uma grande criatividade”, “teve a coragem de arriscar”; o partido não opta por soluções inócuas e “facilmente esquecíveis” como os partidos já estabelecidos, cujos cartazes parecem vir todos da mesma fábrica, justifica Manuel Soares de Oliveira. Os partidos tradicionais tendem a pensar que os eleitores “não vão perceber mensagens complicadas, humorísticas”, acusa.