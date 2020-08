Portugal terá 6,9 milhões de vacinas da Covid-19. Quais serão os grupos prioritários?

Veja também:

Já sabemos que Portugal terá numa primeira fase 6,9 milhões de vacinas para o combate à Covid-19, um número que deixará mais de três milhões de portugueses de fora da vacinação. Apesar de o primeiro-ministro, António Costa, já ter garantido que a vacinação será universal, na fase inicial deste processo será necessário definir critérios. A criação de grupos de risco e de prioridade é um deles.

Com grande experiência nesta matéria e membro ativo da equipa coordenadora do programa nacional de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), Etelvina Calé evidencia à Renascença que, no imediato, “há três milhões de pessoas que não vão ser vacinadas”.

Por isso, explica, vão ter de ser definidos grupos prioritários. “Normalmente quando se definem grupos de risco, são aqueles que apresentam mais comorbilidades e têm maior probabilidade de desenvolver a doença grave”, generaliza.

Depois detalha que serão “os profissionais de saúde, os cuidadores de pessoas que apresentam maior risco, ou seja, as pessoas que têm maior risco só por si”. Etelvina Calé deixa, no entanto, bem claro que estas são determinações genéricas de como atuar nestes casos de doenças do foro respiratório. Ainda não foram determinadas quais serão os critérios concretos para a Covid-19.