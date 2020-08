Operação "Viajar sem pressa" regista sete mortos e 27 feridos graves

Um morto e quatro feridos graves por dia. Na última semana, entre 13 e 19 de agosto, a GNR registou mais de 1.500 acidentes, dos quais resultaram sete mortos, 27 feridos graves e mais de 470 feridos ligeiros.



O balanço da operação “Viajar sem pressa 2020” foi conhecido esta quinta-feira. A semana foi de maior fiscalização às viagens relacionadas com as férias e mostra que os valores da sinistralidade voltam a preocupar.

Depois da melhoria registada por força das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o mês de agosto volta a apresentar indicadores negativos.

De acordo com os dados da GNR, o excesso de velocidade está a ser este ano um dos principais problemas.

A título de exemplo, existem este ano mais excessos de velocidade detetados, isto apesar de terem sido fiscalizadas menos 900 mil viaturas do que o ano passado.

A Guarda detetou um total de 4.585 automobilistas em excesso de velocidade durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada de 13 a 19 de agosto.

Segundo a GNR, o excesso de velocidade continua a constituir, em Portugal, uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave, seja pela diminuição do tempo de reação do condutor para fazer face a um imprevisto, seja pelo agravamento das suas consequências, em resultado da maior violência do embate.

“Importa salientar que, quando a velocidade duplica, a distância de travagem quadruplica e, em caso de acidente, a probabilidade de resultarem vítimas mortais ou feridos graves aumenta de oito a 16 vezes”, explica a força de segurança em comunicado.