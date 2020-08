Mulher morre após queda ao mar em zona rochosa em praia de Matosinhos

Uma mulher aparentando 50 anos morreu esta quinta-feira após cair ao mar numa zona rochosa entre as praias do Marreco e da Memória, em Matosinhos, distrito do Porto, disse fonte da Polícia Marítima.

A mulher ainda foi resgatada, mas os meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), entretanto deslocados para o local, já nada puderam fazer para a salvar, limitando-se a confirmar o óbito, disse à agência Lusa o capitão Cruz Martins, da Capitania dos Portos do Douro e Leixões.

“Presume-se que tenha embatido com a cabeça numa das rochas, após escorregar e cair”, segundo a fonte.

O alerta para o caso foi dado às 14h19 por um familiar da vítima e de imediato seguiram para o local uma moto de água e uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Leixões.

Também dois nadadores-salvadores tentaram socorrer a mulher, mas a vítima só pôde ser resgatada pela embarcação salva-vidas e levada para Leixões, onde já a aguardavam meios do INEM e dos Bombeiros.

“Infelizmente não foi possível salvá-la”, disse a fonte, indicando que a Polícia Marítima tomou conta da ocorrência e disponibilizou um psicólogo para acompanhamento dos familiares.