Médicos defendem reforço dos Centros de Saúde e máscara obrigatória

“É preciso ter uma resposta política e financeira de aposta nos cuidados de saúde primários. Tanto mais que foi a resposta programada para a primeira vaga da pandemia que permitiu que mais de 90% dos doentes covid-19 fossem atendidos nos centros de saúde, agora são 9%”, diz Rui Nogueira, presidente da Associação de Médicos de Medicina Geral e Familiar, em declarações à Renascença.



Rui Nogueira frisa que é preciso reforçar os recursos para os 900 centros de saúde do país. Não apenas com médicos e enfermeiros, mas também com outros profissionais, até ao nível de secretariado.

“Em muitos casos, quem atende as chamadas pode tomar nota e encaminhar para o médico de família para resposta posterior. Um bom sistema de comunicações, computadores com áudio e vídeo, também podem ajudar para tornar as teleconsultas uma prática mais normal.”

“O frio vai chegar, ainda não sabemos quando, mas vai chegar e com ele, as infeções respiratórias agudas, em que se inclui a covid-19. É preciso programar a atuação e ter os recursos necessários, diz Rui Nogueira que ainda não foi ouvido pela Direção-Geral da Saúde no âmbito do plano que está a ser preparado.

A resposta, na opinião do clínico, deve passar igualmente pela redução das procuras indevidas e pelo adiamento das consultas que podem ser adiadas, “por exemplo, as que se destinam a emitir os relatórios para a renovação da carta de condução. Não faz sentido que tenham lugar na altura de maior procura dos Centros por doentes efetivamente a precisar de ser atendidos”.