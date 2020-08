Mais duas mortes e 291 casos de Covid-19 em Portugal

Veja também:

Portugal regista mais duas mortes e 291 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de mortes sobe para 1.788 e o de casos confirmados desde a chegada da pandemia a Portugal aumenta para 54.992.

O balanço desta quinta-feira dá conta de 135 pessoas recuperadas da covid-19, em comparação com o dia anterior, num total de 40.264.

Portugal tem nesta altura 12.940 casos ativos da doença, mais 154 em relação ao balanço de quarta-feira.

Há 334 doentes internados nos hospitais portugueses com Covid-19, 39 estão nos cuidados intensivos: são mais quatro em 24 horas.

As duas vítimas mortais foram registadas no Norte e na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

O maior número de novos casos volta a acontecer em LVT, com mais 170 doentes em 24 horas. seguida do Norte com 93 novas infeções.

No Alentejo, com dois focos importantes em Mora e Montemor-o-Novo, foram detetados mais 12 casos, no Algarve mais nove e na região Centro mais seis.

O Governo aprovou esta quinta-feira a aquisição de 6,9 milhões de doses de uma potencial vacina contra a covid-19, anuncia o primeiro-ministro, António Costa.



O primeiro-ministro considera que uma potencial vacina - que será gratuita para os portugueses - representa uma "luz ao fundo do túnel" e será preciso definir critérios para o processo de vacinação.

A compra será feita ao abrigo das negociações levadas a cabo pela União Europeia com a industria farmacêutica.



A Comissão Europeia anunciou umacordo prévio de aquisição com a farmacêutica alemã CureVac para assegurar 225 milhões de doses de uma potencial vacina para a Covid-19, que serão distribuídas pelos Estados-membros da União Europeia.



