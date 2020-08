Existem 330 mil cartões de cidadão prontos à espera de serem entregues

Fazendo um balanço social do Instituto dos Serviços e Notariado) (IRN) faltam 1.500 pessoas. “Portanto é impossível. Podemos ter as máquinas todas, podemos ter o parque informático em condições, o que não é o caso em muitas situações, não havendo pessoas para entregar os cartões, não se conseguem fazer milagres, é impossível”, alerta.

De acordo com dados do Ministério da Justiça fornecidos à Renascença, há 330 mil cartões prontos à espera de serem entregues.

Não há milagres

Na nota enviada à Renascença, a tutela sublinha que há alternativas como a Renovação por SMS, que é uma solução cada vez mais procurada.

Entre 6 de junho e o dia 4 deste mês foram renovados automaticamente perto de 123 mil cartões, o que representa uma taxa de adesão de quase 42%.

Margarida Martins diz que as novas medidas são positivas, mas não chegam, até porque na maioria das regiões do país, as conservatórias têm múltiplas valências e muito poucos funcionários.

“Não se conseguem fazer milagres. No interior do país – até à Beira Litoral – o problema também se sente porque as conservatórias têm todas as valências. Há conservatórias que estão com um funcionário! Portanto, é impossível. Este problema nunca se vai resolver enquanto o Ministério da Justiça não olhar para os nossos serviços, como um motor da nossa economia”, aponta.

Segundo esta responsável, a Associação Sindical dos Conservadores dos Registos já pediu por várias vezes reuniões com a Ministra da Justiça, mas sem sucesso. Pedem respostas da tutela à falta de recursos humanos para dar resposta aos constrangimentos que se vivem nas conservatórias e registos um pouco por todo o país.

O cartão de cidadão pode ser usado mesmo depois de caducado, desde que a pessoa tenha o comprovativo de que já fez o agendamento.

Para quem não quer pagar taxa de urgência o ideal seria fazer o cartão no Alandroal (onde são quatro dias de espera) e depois ir levantá-lo a Marvão (cinco dias).