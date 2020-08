Bombeiro detido por suspeita de atear fogo em Alcobaça

A Polícia Judiciária deteve um bombeiro por suspeita de ter ateado um incêndio que ocorreu na segunda-feira na zona de Pataias, concelho de Alcobaça.

O suspeito, de 29 anos, residia na zona onde ocorreu o incêndio, tendo ateado com recurso a chama direta.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em inquérito do DIAP - Caldas da Rainha, recolheu elementos de prova que esclareceram as circunstâncias em que ocorreu um incêndio florestal no passado dia 17 de agosto, na zona de Pataias, Alcobaça, tendo procedido à detenção do presumível autor”, contextualiza a nota enviada à redação.

O detido foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.