Adelina vivia numa ruína, até que os voluntários da “Just a Change” lhe entraram pela casa dentro

Adelina vivia com o marido numa casa em ruínas, até que um grupo de voluntários meteu mãos à obra. Fazem parte do projeto “Just a Change”, fundado em 2010, quando um estudo do INE revelava que 4,7% da população vivia em condições severas de privação habitacional.

Isto significa “viver num alojamento sobrelotado, onde se podem encontrar vários problemas: inexistência de casa-de-banho ou de retretes com autoclismo, tetos sem isolamento suficiente, janelas e chão em estado de apodrecimento, presença de humidade nas paredes e luz natural insuficiente”, escreve a associação no seu relatório de impacto de 2019. Segundo o mesmo documento, “este estudo determinava também que a insuficiência habitacional estava ligada ao risco de pobreza”.

Perante a situação, vários jovens decidiram, literalmente, deitar as mãos à obra. Conscientes da dimensão e expansão geográfica do problema, assumiram como missão “reconstruir as casas destas pessoas de maneira a ajudá-las a relançar as suas vidas”.

Assim, com base no voluntariado, e com o apoio de empresas e instituições doadoras, começaram a reabilitar casas sem telhados, janelas e portas, casas onde não há água quente, nem eletricidade e onde se passa frio. Reabilitam casas porque “acreditamos que as condições de vida têm um impacto direto na redução da pobreza e criminalidade da população”, afirma o relatório.

Um trabalho que o diretor-executivo da “Just a Change” acredita que “faz a diferença”. Em declarações públicas em Minde, António Bello explicou que “o que nós queremos é reabilitar a vida das pessoas e olhamos a casa como uma plataforma chave para o fazer”.

“É lá que o nosso dia começa, é lá que o nosso dia acaba e quando este sítio não está digno, nós próprios sentimos que a nossa vida não o é”, acrescentou.

Combater o problema habitacional que, em Portugal, atinge 500 mil pessoas é, assim, o objetivo da associação. Uma “pobreza escondida, que não se vê tanto como nós gostaríamos, por estar entre quatro paredes”, salienta o dirigente associativo.

Desde que nasceu, o projeto já permitiu a reabilitação de 203 casas, além de creches, lares e orfanatos. Segundo António Bello, “todos os anos reabilitamos cerca de 20 instituições pelo país fora”.

Ao longo do ano, as obras acontecem nos grandes polos urbanos, de Lisboa e Porto, e no verão atuam um pouco por todo o país.