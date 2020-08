Trump ataca Biden. Democrata é "o pior pesadelo" dos americanos e vai colocar "a sobrevivência” dos EUA em causa

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou esta quinta-feira que o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, será o “pior pesadelo” dos americanos caso venha a ser eleito.

A poucas horas do discurso de Biden no último dia da convenção democrata, Trump criticou o seu adversário, traçando um cenário de crime e violência perante a hipótese de não ser reeleito.

“Se querem imaginar a vida sob a presidência de Biden, imaginem as ruínas fumegantes de Minneapolis, a violenta ilegalidade de Portland e as calçadas ensanguentadas de Chicago em todas as cidades da América”, acrescentou o Presidente dos Estados Unidos, citado pela Agência France Presse (AFP).

Para Donald Trump, em causa está “a sobrevivência” dos EUA.

Os democratas confirmaram na terça-feira a nomeação de Joe Biden como candidato contra Donald Trump nas presidenciais dos Estados Unidos, em 03 de novembro.

O antigo vice-presidente aceitará hoje a nomeação para as eleições, no encerramento da Convenção Nacional Democrata, a decorrer de forma virtual, devido à pandemia de covid-19.

Como vice-presidente foi nomeada Kamala Harris, a primeira mulher de ascendência negra e indiana a aceitar esta indicação por um grande partido.