Reino Unido retira Portugal da "lista negra"

Portugal deixa a lista negra do Reino Unido de países com alto risco de infeção por Covid-19. A notícia foi avançada pelo jornal "The Guardian" e confirmada pelo Governo de Londres.

A medida significa que os viajantes que regressem de Portugal deixam de estar obrigados a uma quarentena à chegada ao Reino Unido.

"Os dados também mostram que agora podemos adicionar Portugal aos países INCLUÍDOS nos corredores de viagens”, disse o ministro dos Transportes, Grant Shapps, através da rede social Twitter.



A retirada de Portugal da lista negra foi aprovada pelo Governo britânico na quarta-feira e deverá entrar em vigor no sábado, adianta o "The Guardian".

Pelo contrário, Croácia, Áustria e a ilha de Trinidad e Tobago, nas Caraíbas, vão ser retiradas da lista devido ao crescente número de infeções, tal como tinha acontecido na semana passada com França, Países Baixos, Mónaco, Malta, as ilhas Turcas e Caicos e Aruba, e anteriormente com Bélgica, Andorra, Bahamas, Espanha e Luxemburgo.