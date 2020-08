Recorde diário. Índia com mais de 69 mil casos nas últimas 24 horas

Veja também:

É um recorde diário desde o início da pandemia. A Índia contabilizou 69.652 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para mais de 2,8 milhões, de acordo com dados do Ministério da Saúde daquele país.

As autoridades indianas registaram também 977 mortes provocadas pelo novo coronavírus, acumulando agora 53.866 óbitos.

Quatro dos 28 estados da Índia representam 63% dos óbitos e 54,6% dos casos: Maharashtra Ocidental, Tamil Nadu, Andhra Pradesh e Karnataka.

A Índia é o terceiro país do mundo com o maior número de infeções, atrás dos Estados Unidos e Brasil, e o quarto com o maior número de mortos, precedida por aqueles dois países e México.

A pandemia já provocou pelo menos 781.194 mortos e infetou mais de 22,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 1.786 pessoas das 54.701 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.