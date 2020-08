Veja também:

Portugal deverá sair da lista negra do Reino Unido de países com alto risco de infeção por Covid-19, avançada o jornal "The Guardian".

A medida significa que os viajantes que regressem de Portugal deixam de estar obrigados a uma quarentena à chegada ao Reino Unido.

A retirada de Portugal da lista negra foi aprovada pelo Governo britânico na quarta-feira e deverá entrar em vigor no sábado, adianta o "The Guardian".

O fim da quarentena obrigatória de 14 dias representa uma boa notícia para o turismo nacional, fortemente atingido pelos efeitos da pandemia de Covid-19.

Portugal está na lista negra do Reino Unido desde o início de julho, uma decisão contestada pelas autoridades de Lisboa.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, classificou na altura a posição britânica como "absurda", "errada" e que causa "muito desapontamento", trazendo ainda graves consequências económicas e de confiança recíproca.



Portugal regista mais duas mortes e 291 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de mortes sobe para 1.788 e o de casos confirmados desde a chegada da pandemia a Portugal aumenta para 54.992.

