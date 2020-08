EUA com 1.286 mortes e 43.911 casos em 24 horas

Veja também:

Os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas mais 1.286 mortes causadas pela Covid-19, além de 43.911 novos casos, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

A contagem desde o início da pandemia eleva-se agora para 5.524.398 infeções, além de 172.965 óbitos, segundo os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20h00 de quarta-feira (1h00 de hoje em Lisboa).

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o que contabiliza mais mortes (32.865), um número superior ao de países como França ou Espanha. Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.642 pessoas.

Seguem-se Nova Jersey, com 15.926 mortes, Califórnia, com 11.606, Texas, com 10.911, e Florida, com 9.932.

Em termos de infeções, a Califórnia registou 643.385, desde o início da pandemia, seguida da Florida, com 584.047, do Texas, com 573.751, e de Nova Iorque, com 427.202.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.

A Pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 781.194 mortos e infetou mais de 22,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Em Portugal, morreram 1.786 pessoas das 54.701 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.